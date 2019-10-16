Оприлюднено дані запису радарів, які вимірюють швидкість на одній з вулиць столиці.

В групі "За безпечні дороги" соцмережі Фейсбук викладено результати вимірів швидкості руху автомобілів на Столичному шосе за один день – 15 жовтня 2019 року. Згідно цих даних, всього виміряно 19 699 показників швидкості. З них зі швидкістю більше 80 км/год (максимально дозволеною на цій вулиці) рухалося 64,2% автомобілів.

Найчастіше на Столичному шосе їхали зі швидкістю 80 та 90 км/год – приблизно по 4,5 тисячі авто в день. Близько 3,4 тисячі авто їхало зі швидкістю 100 км/год, ще 2,4 тисячі – 110 км/год. Цікаво, що радар зафіксував аж 9 автомобілів, які їхали 190 км/год та 5 – зі швидкістю 200 км/год. І це у місті!

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Якби радар, що вимірював ці показники, був підключений до системи автоматичної фіксації швидкості, то з урахуванням похибки на 20 км/год він би за день надіслав штрафів на 1,3 млн гривень.

Нагадаємо, що Столичне шосе сполучає престижний район котеджів Конча-Заспа, де живуть дуже заможні українці, з центром міста.

Нагадаємо, що де у Києві дозволено рухатись зі швидкістю 80 км/год.