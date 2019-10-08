Нові правила для водіїв зовсім скоро почнуть діяти у Польщі. Що варто знати українським водіям, які планують подорож до Європи.

У Польщі, яка входить до складу Євросоюзу, де начебто з великою увагою повинні ставитись до захисту особистих прав громадян, почали діяти нові правила, які стосуються певних принципів роботи дорожньої поліції. Щоправда, цього разу все виглядає так, ніби місцеве законодавство змінилось не зовсім на користь свобод громадян. Скоріш, навпаки – розширило повноваження поліціянтів.

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Починаючи з 7 листопада польські патрульні не зобов’язані обирати лише дозволені для зупинки автомобілів місця, щоб там паркувати службове авто з увімкненими "мигалками".

Зі згаданого дня поліції дозволено розміщувати патрульні машини там, де офіцери вважатимуть за доцільне, аби такий спосіб розміщення ТЗ не створював небезпеки для дорожнього руху. На додачу польським поліціянтам дозволили здійснювати контроль за трафіком на "цивільних", тобто не обладнаних відповідною символікою та проблисковими маячками автомобілях. Місцеве видання Moto.pl, за інформацією якого ми створили даний матеріал, вже назвало ці зміни "Поліція вистрибуватиме з кущів". Щось ніби знайоме, чи не так?

Руки на кермо

Відхопити "мандата", як називають штраф поляки, тепер можна й за те, що водій не дотримується вказівок поліцейського, після зупинки не тримає руки на кермі, або вийшов з машини без запрошення від патрульного. Тож бажання посперечатись, поводитись зухвало або вийти з машини обійдеться щонайменше у 500 злотих (близько 3200 грн). Таке рішення місцева влада прийняла, щоб поліцейські уникали зайвих дискусій з окремими водіями.

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Варто зазначити, Україна вже намагалася прямувати вказаним Європою напрямком. Наприкінці 2017-го року у Верховній Раді 8-го скликання був зареєстрований законопроект, який пропонував зробити більш жорсткими правила спілкування з патрульними водіїв та пасажирів автомобілів.

За версією авторів цього документа, українські автомобілісти після зупинки на вимогу поліцейського теж би мали тримати руки на кермі й не покидати авто без запрошення. Те саме стосувалось і пасажирів: сидіти тихо та не робити різких рухів.

На щастя, ініціатива отримала порцію жорсткої критики від фахівців у сфері дорожньої безпеки та транспортного права, й проект так і не був винесений на голосування.

Скільки "намотали", і чи не "відмотали"?

Та повернімось до нововведень у польському законодавстві: відтепер при кожній зупинці там автомобіля поліцією фіксуватиметься пробіг, який показує одометр. Ці дані відразу вноситимуться до центральної бази даних. Тож водіям доведеться надати доступ патрульним до панелі приладів, аби ті змогли побачити лічильник кілометражу.

Нагадаємо, що у разі виявлення "скрученого" пробігу, завдяки прийнятим навесні 2019 року змінам до польського законодавства, на порушника чекає покарання від штрафу розміром 21 тисячу гривень до справжнього тюремного ув’язнення, на строк від 3 місяців до 5 років.

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Але у нових польських правилах є виключення, коли фіксація пробігу не є обов’язковою, наприклад, під час проведення тотальних перевірок на предмет вживання водіями алкоголю в рамках акції "Тверезий ранок". Щоб не затримувати рух, патрульні не займатимуться одометрами, а лиш перевірятимуть водіїв "на вихлоп". Водночас поліції під час проведення таких заходів дозволяється не представлятись водієві, якщо той окремо не попросить про це.

Тож українським водіям, які мандруватимуть до Польщі на авто, слід пам’ятати, що нахабна поведінка та відмова від виконання вказівок поліцейського може добряче вдарити по гаманцю. Не варто й покидати авто без окремого запрошення. Норми, які почнуть діяти у Польщі вже за місяць, здаються доволі жорсткими, але, вочевидь їх введення чимось та обумовлене.

Чи туди ми йдемо?

Слід зазначити, що подібні правила існують в багатьох країнах ЄС. Також зрозуміло, що втілення подібних норм в Україні, скоріш за все, призведе до негативних наслідків. Очевидно, що розширення прав поліціянтів, які отримують зарплатню в десятки разів меншу за їхніх Європейських колег, може викликати лише стрімкий зріст корупції на дорогах та обурення громадян.

Те саме стосується і повернення відміненого вісім років назад обов’язкового техогляду. При нинішній якості доріг в Україні та середньому віці авто більше 16 років проведення чесного техогляду навряд чи можливе. Його введення також неминуче призведе до відновлення корупційних схем.

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Отже, як бачимо в країнах ЄС для автомобілістів не все так гарно як в Україні. І це ще не кажучи вже про вартість палива, камери автоматичної фіксації та заборони в’їзду бензинових та дизельних авто у центри деяких міст.