Новые правила для водителей совсем скоро начнут действовать в Польше. Что следует знать украинским водителям, которые планируют путешествие в Европу.

В Польше, которая входит в состав Евросоюза, где якобы с большим вниманием должны относиться к защите личных прав граждан, начали действовать новые правила, касающиеся определенных принципов работы дорожной полиции. Правда, на этот раз все выглядит так, будто местное законодательство изменилось не совсем в пользу свобод граждан. Скорее, наоборот – расширились полномочия полицейских.

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Начиная с 7 ноября, польские патрульные не обязаны выбирать только разрешенные места для остановки автомобилей, чтобы там парковать служебное авто с включенными "мигалками".

С упомянутого дня полиции разрешено размещать патрульные машины там, где офицеры сочтут целесообразным, чтобы такой способ размещения ТС не создавал опасности для дорожного движения. В придачу польским полицейским разрешили осуществлять контроль за трафиком на "гражданских", то есть не оборудованных соответствующей символикой и проблесковыми маячками автомобилях. Местное издание Moto.pl, по информации которого мы создали данный материал, уже назвало эти изменения "Полиция будет выпрыгивать из кустов". Что-то вроде знакомое, не так ли?

Руки на руль

Отхватить "мандат", как называют штраф поляки, теперь можно и за то, что водитель не придерживается указаний полицейского, после остановки не держит руки на руле, или вышел из машины без приглашения от патрульного. Поэтому желание поспорить, вести себя вызывающе или выйти из машины обойдется минимум в 500 злотых (около 3200 грн). Такое решение местные власти приняли, чтобы полицейские избегали лишних дискуссий с отдельными водителями.

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Стоит отметить, Украина уже пыталась следовать указанному Европой направлению. В конце 2017-го года в Верховной Раде 8-го созыва был зарегистрирован законопроект, который предлагал сделать более жесткими правила общения с патрульными водителей и пассажиров автомобилей.

По версии авторов этого документа, украинские автомобилисты после остановки по требованию полицейского тоже должны были держать руки на руле и не покидать авто без приглашения. То же самое касалось и пассажиров: сидеть тихо и не делать резких движений.

К счастью, инициатива получила порцию жесткой критики от специалистов в сфере дорожной безопасности и транспортного права, и проект так и не был вынесен на голосование.

Сколько "намотали", и не "отмотали"?

Но вернемся к нововведениям в польском законодательстве: отныне при каждой остановке там автомобиля полицией будет фиксироваться пробег, который показывает одометр. Эти данные сразу будут вноситься в центральную базу данных. Поэтому водителям придется предоставить доступ к патрульным панели приборов, чтобы те смогли увидеть счетчик километража.

Напомним, что в случае обнаружения "скрученного" пробега, благодаря принятым весной 2019 года изменениям к польскому законодательству, нарушителя ждет наказание от штрафа размером 21 тысячу гривен до настоящего тюремного заключения на срок от 3 месяцев до 5 лет.

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Но в новых польских правилах есть исключения, когда фиксация пробега не является обязательной, например, во время проведения тотальных проверок на предмет употребления водителями алкоголя в рамках акции "Трезвое утро". Чтобы не задерживать движение, патрульные не будут заниматься одометрами, а лишь будут проверять водителей "на выхлоп". Одновременно полиции во время проведения таких мероприятий разрешается не представляться водителю, если тот не попросит об этом.

Поэтому украинским водителям, которые будут путешествовать в Польшу на авто, следует помнить, что наглое поведение и отказ от выполнения указаний полицейского может сильно ударить по кошельку. Не стоит и покидать авто без отдельного приглашения. Нормы, которые начнут действовать в Польше уже за месяц, кажутся довольно жесткими, но, видимо они чем-то и обусловлены.

Туда ли мы идем?

Следует отметить, что подобные правила существуют во многих странах ЕС. Также понятно, что воплощение подобных норм в Украине, скорее всего, приведет к негативным последствиям. Очевидно, что расширение прав полицейских, которые получают зарплату в десятки раз меньшую их Европейских коллег, может вызвать лишь стремительный рост коррупции на дорогах и возмущение граждан.

То же касается и возвращения отмененного восемь лет назад обязательного техосмотра. При нынешнем качестве дорог в Украине и среднем возрасте авто более 16 лет проведения честного техосмотра вряд ли возможно. Его введение также неизбежно приведет к возобновлению коррупционных схем.

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Итак, как видим в странах ЕС для автомобилистов не все так красиво как в Украине. И это еще не говоря уже о стоимости топлива, камеры автоматической фиксации и запрета въезда бензиновых и дизельных авто в центры некоторых городов.