Обнародованы данные записи радаров, которые измеряют скорость на одной из улиц столицы.

В группе "За безопасные дороги" соцсети Фейсбук выложены результаты измерений скорости движения автомобилей на Столичном шоссе за один день – 15 октября 2019 года. Согласно этим данным, всего измерено 19 699 показателей скорости. Из них со скоростью более 80 км/ч (максимально разрешенной на этой улице) двигалось 64,2% автомобилей.

Чаще всего на Столичном шоссе ехали со скоростью 80 и 90 км/ч – примерно по 4,5 тысячи авто в день. Около 3,4 тысячи авто ехало со скоростью 100 км/ч, еще 2,4 тысячи – 110 км/ч. Интересно, что радар зафиксировал аж 9 автомобилей, которые ехали 190 км/ч и 5 – со скоростью 200 км/ч. И это в городе!

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Если бы радар, который измерял эти показатели, был подключен к системе автоматической фиксации скорости, то с учетом погрешности на 20 км/ч он бы за день прислал штрафов на 1,3 млн гривен.

Напомним, что Столичное шоссе соединяет престижный район коттеджей Конча-Заспа, где живут очень богатые украинцы, с центром города.

Напомним, где в Киеве разрешено двигаться со скоростью 80 км/ч.