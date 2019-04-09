Рухатися в містах із швидкістю, що перевищує загальновстановлений ліміт 50 км / год можна тільки при наявності відповідних дорожніх знаків.
Співробітниками КП "Центр організації дорожнього руху" завершена установку дорожніх знаків "Обмеження максимальної швидкості 80 км / год" на наступних маршрутах:
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1. просп. Г. Ватутіна (від Московського мосту до вул. О.Бальзака);
2. вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків);
3. Наддніпрянське шоссе;
4. Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);
5. Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного);
6. вул. Саперно-Слобідська (від вул. М. Грінченка до Південного мосту);
7. просп. М. Бажана від Південного мостового переходу до Харківської площі.
Станом на 7 квітня 2019 року працівниками КП "Центр організації дорожнього руху" завершена установка дорожніх знаків "Обмеження максимальної швидкості 80 км / год" на всіх узгоджених маршрутах. Їх 7.