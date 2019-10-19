Австралія – інший світ, в якому все навпаки, від розташування керма в машині до напрямку обертання рідини у вирві. Але це ще й "нейтральна територія", на якій мирно співіснують європейські, американські та азійські автомобілі. Усі марки історичних машин, представлених на виставці у Мельбурні, продаються на континенті. Крім тих, що зникли назавжди.

На шоу Motorclassica 2019 компанії Bentley, Citroen та Mini привезли свої найкрутіші раритети, аби відзначити ювілейні дати. Перші дві марки відзначають століття свого існування, а британський виробник компактів святкує 60-річчя. Експозиції цих марок були особливо пишними.

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Британська марка Alvis також могла б святкувати свою соту річницю, яки дожила до наших днів. Однак останній автомобіль був випущений фірмою у 1967 році, а донаших днів дійшли колекційні машини зниклої фірми із гарними капотними фігурками – соколом та зайцем.



Фото: один з 30 родстерів Alvis 12/75, зразка 1920 року, що дожили до наших днів / New Atlas

Зате підприємства, започатковані у 1919 році Андре Сітроеном та Уолтером Бентлі, існують і понині. До того ж, непогано почуваються і виставили розкішну експозицію на автошоу. Mini також не пасла задніх і привезла з-за океану кілька цікавих моделей на чолі з Mini 60 Years Special Edition.

Фото: експозиція шоу Motorclassica 2019 / New Atlas

Серед інших цікавостей виставки: колекція класичних японських спорткарів та світова прем’єра (!) австралійського суперкара Bolwell Nagari 500, про який ми розповімо окремо.

Фото: Bolwell Nagari 500 та Bolwell Nagari 1971 року / New Atlas

Нагороду “Автомобіль шоу” в конкурсі елегантності Motorclassica 2019 отримав Aston Martin DB 2/4 MKIII, зображений нижче.

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