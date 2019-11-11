Еще не успели высохнуть чернила на пресс-релизе о появлении совершенно новой модели Toyota, а для нее уже готовы два комплекта тюнинга.

“Придворные” тюнеры Toyota практически одновременно представили комплекты тюнинга для новой модели японской марки.

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Фото: тюнинг Toyota Raize TRD / Motor1

Набор от Toyota Racing Development (TRD) включает спойлер переднего бампера в матовом черном цвете с контрастными красными акцентами, двухцветные накладки на пороги, диффузор сзади, новую панель радиаторной решетки и накладки под дверные ручки. В комплект также входят фирменные коврики для салона и кнопка запуска двигателя с логотипом TRD.

Фото: тюнинг Toyota Raize Modellista / Motor1

Modellista предложила два комплекта тюнинга: Elegant Ice Style и Advanced Blast Style. Оба состоят из кругового обвеса, 18-дюймовых легкосплавных колес собственного дизайна, сдвоенных патрубков выхлопной системы и спойлера. Однако, список улучшений от Modellista этими компонентами не ограничивается и предлагает украшения для внешности и интерьера Toyota Raize на любой вкус.

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