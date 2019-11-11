Пусть вас не введет в заблуждение реалистичность этого ролика – это лишь фантазия искусного 3D-дизайнера.

Дизайнер Искандер Утебаев уже не раз демонстрировал свою сноровку в коротеньких видео с нереальными, хоть и крайне реалистичными, сюжетами. В этот раз можем увидеть фантазию на тему супер-купе от Range Rover.

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За основу для своей работы Утебаев взял графический концепт Hunter, созданный другим дизайнером Оливером Кэттелл-Фордом, еще четыре года назад. Результат можно увидеть в этом видео и от него захватывает дух.



Визуализация – не единственное, над чем поработал автор видео. На основе скетчей была разработана целая концепция автомобиля, которая предусматривает использование четырех электрических мотор-колес, общей мощностью в 800 лошадиных сил, 2-литрового бензинового двигателя и пневматической подвески с регулируемым клиренсом.

Фото: несуществующий гиперкар Range Rover / Искандер Утебаев

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