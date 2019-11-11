Нехай вас не введе в оману реалістичність цього ролика – це лиш фантазія вправного 3D-дизайнера.

Дизайнер Іскандер Утебаєв вже не раз демонстрував свою вправність у коротеньких відео з нереальними, хоч і вкрай реалістичними, сюжетами. Цього разу можемо побачити фантазію на тему супер-купе від Range Rover.

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За основу для своєї роботи Утебаєв узяв графічний концепт Hunter, створений іншим дизайнером – Олівером Кеттелл-Фордом, ще чотири роки тому. Результат можна побачити у цьому відео і від нього захоплює дух.



Візуалізація – не єдине, над чим попрацював автор відео. На основі скетчів була розроблена ціла концепція автомобіля, котра передбачає використання чотирьох електричних мотор-коліс, загальною потужністю у 800 кінських сил, 2-літрового бензинового двигуна і пневматичної підвіски з регульованим кліренсом.

Фото: неіснуючий гіперкар Range Rover / Іскандер Утебаєв

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