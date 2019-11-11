У Головному сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ повідомили про одне курйозний випадок, який стався в їхній практиці.

Судячи з усього, один з українських водіїв при замовленні індивідуального держномери не перемикаючись розкладку клавіатури і замовив собі набір букв "мщщвщщ".

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Користувачі пишуть в коментарі, що, швидше за все, невідомий водій хотів написати слово "Шаман" англійською мовою, тобто "Voodoo".

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