У своїй групі в Фейсбук вони розповідають, як ввезти в Україну авто, щоб після прийняття законопроекту розмитнити його за пільговими ставками.

Адвокат "АвтоЄвроСили" у своєму зверненні розповідає схему ввозу автомобіля, яка дозволить розмитнювати машини в першій половині 2020 року за ставками, значно меншими ніж ті, що існують для інших категорій населення. Таку змогу їм надасть законопроект, зареєстрований в Верховній Раді під номером 2342.

Керівництво "Автоєвросили" сподівається, що в грудні 2019 року Верховна Рада прийме законопроекти номер 2342 та 2345, які знижують ставки акцизного збору при розмитненні автомобілів та вчергове відтермінують штрафи за незаконне перебування автомобілів на іноземних номерах на території України.

В законопроекті 2342 прописано, що з 1 січня до 28 червня 2020 року для автомобілів, які було ввезено до моменту прийняття цього закону, існуватиме окрема схема розмитнення. Такі машини будуть розмитнювати за формулою, в якій при розрахуванні акцизу не буде враховуватись вік автомобіля. Тобто ставка буде в 2-15 разів меншою, ніж для тих авто, які завозяться на загальних підставах.

Також корисно: калькулятор розмитення автомобілів в Україні

Така податкова "щілина" - одна з найбільш суперечливих норм законопроекту, тому вона з великою ймовірністю може бути відхилена депутатами. Однак керівництво "АвтоЄвроСили" настільки впевнене у тому, що законопроект приймуть без змін, що вже вигадали схему, завдяки якій розмитнення "євроблях" буде дешевшим, ніж інших автомобілів.

Зокрема, юрист "євробляхерів" пропонує ввозити в Україну авто до грудня 2019 року на так званий "консульський облік". Це можуть робити або іноземці, або українці, які мають посвідку на проживання в іншій країні. Авто має бути зареєстроване в іншій країні, а в нашій ставиться на "консульський облік" на строк до двох місяців.

Після прийняття згаданого Закону українець з документами та номерами цього авто має виїхати в країну, де зареєстрована машина, та зняти її з обліку. Після цього машину можна буде розмитнити в Україні за пільговими ставками акцизу, без урахування віку. Втім, не у всіх країнах Європи зняття з обліку автомобіля можливе лише за документами, без наявності самого авто.

Нагадаємо, що "євробляхарам" знову хочуть відтермінувати штрафи за незаконне перебування їх автівок в Україні.