В Верховній Раді зареєстровано законопроект, який передбачає чергове перенесення термінів покарання за експлуатацію нерозмитнених авто.

Нардеп від "Слуги Народу" Олексій Ковальов зареєстрував в Верховній Раді законопроект, згідно якого санкції за експлуатацію нерозмитнених автомобілів в Україні (так званих "євроблях") можуть буди відтерміновано ще на півроку.

Згідно законопроекту № 2345 від 30.10.2019 "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового зупинення застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів на митну територію України", автомобілі на іноземних номерах, які ввезені в Україну без розмитнення, звільняються від штрафу за перевищення строку транзиту чи тимчасового ввозу, якщо цей автомобіль розмитнюється згідно чинного законодавства.

Читайте також: "євробляхерам" можуть виплатити компенсації за розмитнення їх авто

Окрім того, протягом 180 днів з дня вступу в силу цього закону нардеп пропонує поліції не зупиняти ці автомобілі на українських дорогах та не виписувати штрафи за порушення митного режиму. Таке відтермінування пояснюється задля "створення передумов для комплексного врегулювання питання розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією в Україні, дотримання митних правил при переміщенні транспортних засобів у митних режимах тимчасового ввезення і транзиту, а також врахування інтересів усіх верств населення при вирішенні вказаного питання", – говориться в пояснювальній записці до законопроекту.

Нагадаємо, що строки за порушення митного законодавства "євробляхами" вже відкладались двічі, і зараз мораторій діє до кінця поточного року.

Водночас голова Митного комітету ВР переконаний, що жодних поступок "євробляхерам" більше не буде.