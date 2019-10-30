Власники "євроблях" можуть через суд отримати грошову компенсацію, якщо під час розмитнення завищили оціночну вартість їх автомобіля. Про це розповів адвокат Іван Казачук.

За словами Івана Казачука, перш ніж власник “євробляхи”, який вважає, що митники завищили вартість його машини, звернутися до суду, він повинен зібрати цього докази. Це може бути, наприклад, договір купівлі-продажу. Що ж стосується каталогу Schwacke, за яким митники оцінюють машини, то він не пройшов обов'язкову державну реєстрацію в Україні і, отже, не є “істиною в останній інстанції”.

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Казачук вважає, що через суд можна повернути саме частину митних зборів, на яку завищили вартість автомобіля. Потрібно врахувати, що немає гарантії, що суд стане на сторону “євробляхера”. Багато чого буде залежати від зібраних доказів, від здібностей адвоката. Тому перш ніж подавати в суд, потрібно порахувати, а чи варта взагалі “овчинка вичинки”.

Раніше повідомлялося, що український уряд підготував нову формулу розмитнення машин з іноземною реєстрацією. З нинішньої формули хочуть прибрати пункт про вік автомобіля, що має помітно знизити вартість розмитнення.

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