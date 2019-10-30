Владельцы "евроблях" могут через суд получить денежную компенсацию, если во время растаможивания завысили оценочную стоимость их автомобиля. Об этом рассказал адвокат Иван Казачук.

По словам Ивана Казачука, прежде чем владелец “евробляхи”, который считает, что таможенники завысили стоимость его машины, обратится в суд, он должен собрать этому доказательства. Это может быть, например, договор купли-продажи. Что же касается каталога Schwacke, по которому таможенники оценивают машины, то он не прошел обязательную государственную регистрацию в Украине и, следовательно, не является “истиной в последней инстанции”.

Читайте также: Законопроект о доступной растаможке авто уже готов к регистрации в Верховной Раде

Казачук считает, что через суд можно вернуть часть таможенных сборов, на которую завысили стоимость автомобиля. Нужно учесть, что нет гарантии - что суд встанет на сторону “евробляхера”. Многое будет зависеть от собранных доказательств, от способностей адвоката. Поэтому прежде чем подавать в суд, нужно посчитать, а стоит ли вообще “овчинка выделки”.

Ранее сообщалось, что украинское правительство подготовило новую формулу растаможивания машин с иностранной регистрацией. С нынешней формулы хотят убрать пункт о возрасте автомобиля, что должно заметно снизить стоимость растаможки.

Также интересно: Дешевая растаможка в обмен на техосмотр: что предлагает автомобилистам новая власть