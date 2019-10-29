Законопроект о доступной растаможке авто вскоре зарегистрируют в Верховной Раде Украины.

Верховная Рада Украины, депутат от "Слуги Народа" Алексей Ковалев сегодня-завтра зарегистрирует законопроект о доступной растаможке и предоставит его номер и текст.

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Основные параметры законопроекта:

1. Комплексный закон для всех в несколько стадий.

2. Полная отмена акциза для всех начиная со второй половины 2020, в соответствии с требованиями бюджетного кодекса.

3. Комплексное решение вопроса для "еврономеров" в ближайшее время путем отличия коэффициента года, и разрешения растамаживать бусы и грузовой транспорт.

После регистрации законопроекта его ожидает рассмотрение в профильных комитетах, внесение правок и вынесение на голосование в зал Верховной Рады. Как правило этот процесс занимает несколько недель, а иногда и несколько месяцев.

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