Зарегистрирован законопроект, который с 2021 года отменяет акцизный налог на все автомобили без исключения.

В Верховной Раде зарегистрирован проект Закона №2342 за 29.10.2019 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно упрощения условий ввоза на таможенную территорию Украины транспортных средств и приведения условий налогообложения к общему режиму акцизных сборов Европейского Союза". Автор законопроекта – нардеп от "Слуги народа" Алексей Ковалев.

Согласно законопроекту, с 1 января 2021 года предлагается отменить акцизный налог на все автомобили и кузова к ним, включая те, которые были в использовании. А со дня вступления в действие этого Закона в течение 180 дней – изменить порядок растаможивания подержанных авто. В частности, ставку акциза для них будут рассчитывать по той же формуле, что и для новых, без повышающих коэффициентов. Однако эта норма будет действовать только для тех транспортных средств, которые ввезены на таможенную территорию Украины до дня вступления в силу этого законопроекта. Фактически, по сниженным акцизам предлагают растаможивать только так называемые "евробляхи". Другим законопроектом предлагается не штрафовать "евробляхи" во время этого периода.

Кроме того, проектом предусмотрено, что при ввозе для нужд государства пожарных авто, скорой помощи и передвижных медицинских клиник, а также всех раритетных авто старше 30 лет, не будут приниматься во внимание экологические нормы, которым они отвечают.

Проект закона №2342 за 29.10.2019 внесен и зарегистрирован в парламенте. Для того, чтобы он стал законом, ему необходимо пройти обсуждение в комитетах, голосование в сессионном зале парламента и подписание главой государства.

Напомним, что глава таможенного комитета Верховной Рады не планирует пересматривать акцизы на подержанные авто.