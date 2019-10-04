Председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью изданию РБК-Украина сообщил, что ставки акциза для бывших в употреблении авто пересматриваться не будут.

Большое интервью изданию РБК-Украина пролило свет на планы главы профильного комитета Верховной Рады что до пересмотра или отмены акциза при растаможивании бывших в употреблении авто. Вполне очевидно, что он против такой инициативы. Приводим фрагмент интервью:

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Если говорить о компромиссах, недавно парламент продлил срок, в течение которого будут штрафовать владельцев нерастаможенных авто, которые нарушили режим временного ввоза или транзита.

Это было очень сложное решение.

Что дальше? Какими будут новые правила?

Президент вступил в переговоры с этой группой людей.

Не слишком большой группой.

Да, но очень активной. У нас часто случается, что сильное меньшинство влияет на государственную политику.

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Ядро вашего электората.

У них есть договоренность об отсрочке до конца года. У нас была довольно тяжелая дискуссия в партии, не все были согласны с таким решением. Непонятно, почему отдельная категория налогоплательщиков должна получать льготы.

Они вообще не хотят платить акциз.

Не платить налог – основной инстинкт любого налогоплательщика. У меня такой подход вызывает вопросы. В любом случае, решение принято с тем, что к этому вопросу мы больше не возвращаемся. Я как народный депутат точно не буду подавать законопроект об отмене акциза или что-то в этом духе.

К концу года все равно нужно что-то решать. Они дальше не будут растамаживаться и снова начнут просить отсрочку.

Это как в случае с РРО. У нас есть определенное количество лиц, которые не хотят платить налоги. Мы не можем закрывать глаза. Или нам нужно сказать тем, кто платит, что они могут не платить. У всех должны быть равные условия.

Если мы не даем равенства, то какое же мы тогда государство. Если мы не даем одинаковую налоговую нагрузку для всех, то это аморально. Или мы распространяем правила на всех и всех выводим в "белую", как в случае с РРО, или мы тогда должны позволить всем работать в "черную".

Повторюсь, я точно не буду инициировать вопрос пересмотра ставок акциза. Будет ли это делать президент, это, наверное, вопрос его переговоров с этой группой активистов.

Это будет политическое решение?

Не знаю, будет ли оно вообще. Потому что когда мы принимали этот закон, мы говорили о том, что это последний компромисс в этом вопросе.

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