Голова комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю виданню РБК-Україна повідомив, що ставки акцизу для вживаних авто переглядатись не будуть.

Велике інтерв’ю виданню РБК-Україна пролило світло на плани голови профільного комітету Верховної Ради що до перегляду або відміни акцизу при розмитненні вживаних авто. Цілком очевидно, що він проти такої ініциативи. Приводимо фрагмент інтерв’ю:

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Якщо говорити про компроміси, недавно парламент продовжили термін, протягом якого не будуть штрафувати власників нерозмитнених авто, які порушили режим тимчасового ввезення або транзиту.

Це було дуже складне рішення.

Що далі? Які будуть нові правила?

Президент вступив в переговори з цією групою людей.

Не дуже великою групою.

Так, але дуже активною. У нас часто трапляється, що сильна меншість впливає на державну політику.

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Ядро вашого електорату.

У них є домовленість про відстрочку до кінця року. У нас була досить важка дискусія в партії, не всі були згодні з таким рішенням. Незрозуміло, чому окрема категорія платників податків повинна отримувати пільги.

Вони взагалі не хочуть платити акциз.

Не платити податок - основний інстинкт будь-якого платника податку. У мене такий підхід викликає питання. У будь-якому випадку, рішення прийнято з тим, що до цього питання ми більше не повертаємося. Я як народний депутат точно не буду подавати законопроект про скасування акцизу або щось в цьому дусі.

До кінця року все одно потрібно щось буде вирішувати. Вони далі не будуть розмитнюватися і знову почнуть просити відстрочку.

Це як у випадку з РРО. У нас є певна кількість осіб, які не хочуть платити податки. Ми не можемо закривати очі. Або нам потрібно сказати тим, хто платить, що вони теж можуть не платити. У всіх повинні бути рівні умови.

Якщо ми не даємо рівності, то яке ж ми тоді держава. Якщо ми не даємо однакову податкове навантаження для всіх, то це аморально. Або ми поширюємо правила на всіх і всіх виводимо в "білу", як у випадку з РРО, або ми тоді повинні дозволити всім працювати в "чорну".

Повторюся, я точно не буду ініціювати питання перегляду ставок акцизу. Чи буде це робити президент, це, напевно, питання його переговорів з цією групою активістів.

Це буде політичне рішення?

Не знаю, чи буде воно взагалі. Тому що коли ми приймали цей закон, ми говорили про те, що це останній компроміс в цьому питанні.

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