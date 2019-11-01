Зареєстровано законопроект, який з 2021 року відміняє акцизний податок на усі автомобілі без виключення.

В Верховній Раді зареєстровано проект Закону №2342 від 29.10.2019 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо спрощення умов ввезення на митну територію України транспортних засобів та приведення умов оподаткування до загального режиму акцизних зборів Європейського Союзу". Автор законопроекту – нардеп від "Слуги народу" Олексій Ковальов.

Згідно законопроекту, з 1 січня 2021 року пропонується відмінити акцизний податок на усі автомобілі та кузова до них, включаючи ті, що були у використанні. А з дня вступу в дію цього Закону протягом 180 днів – змінити порядок розмитнювання вживаних авто. Зокрема, ставку акцизу для них розраховувати за тією ж формулою, що і для нових, без підвищуючих коефіцієнтів. Однак ця норма діятиме тільки для тих транспортних засобів, які ввезені на митну територію України до дня набрання чинності цього законопроекту. Фактично, за зниженими акцизами пропонують розмитнювати лише так звані "євробляхи". Іншим законопроектом пропонується не штрафувати "євробляхи" під час цього періоду.

Окрім того, проектом передбачено, що при ввезенні для потреб держави пожежних авто, швидкої допомоги та пересувні медичні клініки, а також усі раритетні авто віком понад 30 років, не будуть братись до уваги екологічні норми, яким вони відповідають.

Проект закону №2342 від 29.10.2019 внесено та зареєстровано у парламенті. Для того, щоб він законом, йому необхідно пройти обговорення у комітетах, голосування у сесійній залі парламенту та підписання главою держави.

Нагадаємо, що голова митного комітету Верховної Ради не планує переглядати акцизи на вживані авто.