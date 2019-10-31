В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предусматривает очередной перенос сроков наказания за эксплуатацию нерастаможенных авто.

Нардеп от "Слуги Народа" Алексей Ковалев зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, согласно которому санкции за эксплуатацию нерастаможенных автомобилей в Украине (так называемых "евроблях") могут быть отсрочены еще на полгода.

Согласно законопроекту №2345 за 30.10.2019 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного приостановления применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины", автомобили на иностранных номерах, которые ввезены в Украину без растаможки, освобождаются от штрафа за превышение срока транзита или временного ввоза, если этот автомобиль растаможивается согласно действующему законодательству.

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Кроме того, в течение 180 дней со дня вступления в силу этого закона нардеп предлагает полиции не останавливать эти автомобили на украинских дорогах и не выписывать штрафы за нарушение таможенного режима. Такая отсрочка объясняется "созданием предпосылок для комплексного урегулирования вопроса растаможивания автомобилей с иностранной регистрацией в Украине, соблюдения таможенных правил при перемещении транспортных средств в таможенных режимах временного ввоза и транзита, а также учетом интересов всех слоев населения при решении указанного вопроса", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Напомним, что сроки за нарушение таможенного законодательства "евробляхами" уже откладывались дважды, и сейчас мораторий действует до конца текущего года.

В то же время глава Таможенного комитета ВР убежден, что никаких уступок "евробляхерам" больше не будет.