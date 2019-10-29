Законопроект про доступне розмитнення авто незабаром зареєструють у Верховній Раді України.

Верховна Рада України, депутат від "Слуги Народу" Олексій Ковальов сьогодні-завтра зареєструє законопроект про доступне розмитнення та надасть його номер і текст.

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Основні параметри законопроекту:

1. Комплексний закон для всіх в декілька стадій.

2. Повна відміна акцизу для всіх автомобілів, починаючи з другої половини 2020, відповідно до вимог Бюджетного кодексу.

3. Комплексне вирішення питання для "єврономерів" найближчим часом, через відміну коефіцієнта року, а також дозвіл розмитнювати буси та вантажний транспорт.

Після реєстрації законопроекту його очікує розгляд в профільних комітетах, внесення правок та винесення на голосування в зал Верховної Ради. Як правило, цей процес займає кілька тижнів, а інколи й кілька місяців.

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