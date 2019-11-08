Профільний комітет Верховної Ради рекомендував парламенту відтермінувати запровадження штрафів за порушення митного законодавства.

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики на своєму засіданні 06 листопада 2019 року (протокол № 11) розглянув проект Закону про внесення змін до Митного кодексу щодо тимчасового порядку застосування статей 470 та 481 (реєстр. № 2288).

Вже на наступному тижні цей Законопроект має потрапити в зал Верховної Ради для голосування, а через тиждень може набрати законної сили.

Якщо законопроект приймуть, тоді до осіб, які вчинили порушення митних правил, передбачені ч. 4 – 6 статті 470 та ч. 4 – 6 статті 481 МКУ, в період з 22 серпня по 31 грудня 2019 року включно, застосовуватимуться санкції у вигляді штрафу в розмірі 8 500 грн та 17 000 грн відповідно. Сьогодні ж штрафи за ці порушення сягають 170 000 гривень.

Нагадаємо, що законопроект № 2342 (про відміну акцизу) має голосуватись з проектом Закону № 2345, в якому передбачено нове відтермінування штрафів на 180 днів початку 2020 року.