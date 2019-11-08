Профильный комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту отсрочить введение штрафов за нарушение таможенного законодательства.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики на своем заседании 06 ноября 2019 года (протокол №11) рассмотрел проект Закона о внесении изменений в Таможенный кодекс относительно временного порядка применения статей 470 и 481 (рег. № 2288).

Уже на следующей неделе этот Законопроект должен попасть в зал Верховной Рады для голосования, а через неделю может набрать законную силу.

Если законопроект примут, тогда к лицам, которые совершили нарушение таможенных правил, предусмотренных ч. 4-6 статьи 470 и ч. 4-6 статьи 481 ТКУ, в период с 22 августа по 31 декабря 2019 года включительно, будут применяться санкции в виде штрафа в размере 8 500 грн и 17 000 грн соответственно. Сегодня же штрафы за эти нарушения достигают 170 000 гривен.

Напомним, что законопроект № 2342 (об отмене акциза) должен голосоваться с проектом закона № 2345, в котором предусмотрена новая отсрочка штрафов на 180 дней с начала 2020 года.