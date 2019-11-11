В своей группе в Фейсбуке они рассказывают, как ввезти в Украину авто, чтобы после принятия законопроекта растаможить его по льготным ставкам.

Адвокат "АвтоЕвроСилы" в своем обращении рассказывает схему ввоза автомобиля, которая позволит растаможивать машины в первой половине 2020 года по ставкам, которые значительно меньше, чем те, которые существуют для других категорий населения. Такую возможность им предоставит законопроект, зарегистрированный в Верховной Раде под номером 2342.

Руководство "Автоевросилы" надеется, что в декабре 2019 года Верховная Рада примет законопроекты номер 2342 и 2345, которые снижают ставки акцизного сбора при растаможивании автомобилей и в очередной раз отсрочат штрафы за незаконное пребывание автомобилей на иностранных номерах на территории Украины.

В законопроекте 2342 прописано, что с 1 января по 28 июня 2020 года для автомобилей, которые были ввезены до момента принятия этого закона, будет существовать отдельная схема растаможки. Такие машины будут растамаживать по формуле, в которой при расчете акциза будет учитываться возраст автомобиля. То есть ставка будет в 2-15 раз меньше, чем для тех авто, которые завозятся на общих основаниях.

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Такая налоговая "щель" – одна из самых противоречивых норм законопроекта, поэтому она с большой вероятностью может быть отклонена депутатами. Однако руководство "АвтоЕвроСилы" настолько уверено в том, что законопроект примут без изменений, что уже придумали схему, благодаря которой растаможка "евроблях" будет дешевле, чем других автомобилей.

В частности, юрист "евробляхеров" предлагает ввозить в Украину авто в декабре 2019 года на так называемый "консульский учет". Это могут делать или иностранцы, или украинцы, имеющие вид на жительство в другой стране. Авто должно быть зарегистрировано в другой стране, а в нашей ставится на "консульский учет" на срок до двух месяцев.

После принятия упомянутого Закона украинец с документами и номерами этого авто должен выехать в страну, где зарегистрирована машина, и снять ее с учета. После этого машину можно будет растаможить в Украине по льготным ставкам акциза, без учета возраста. Впрочем, не во всех странах Европы снятие с учета автомобиля возможно только по документам, без наличия самого авто.

Напомним, что "евробляхерам" снова хотят отсрочить штрафы за незаконное пребывание их автомобилей в Украине.