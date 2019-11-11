В Главном сервисном центре Министерства внутренних дел сообщили об одном курьезном случае, который произошел в их практике.

Судя по всему, один из украинских водителей при заказе индивидуального госномера не переключил раскладку клавиатуры и заказал себе набор букв "мщщвщщ".

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Пользователи пишут в комментарии, что, скорее всего, неизвестный водитель хотел написать слово "Шаман" на английском языке, то есть "Voodoo".

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