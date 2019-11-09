Вартість новинки широкому загалу не розголошується.

Офіційний реліз Rolls-Royce Cullinan Black Badge відбувся 7 листопада, а вітчизняні дилери марки вже готові записувати у чергу бажаючих його купити.

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Вартість базової моделі Cullinan в Україні стартує з 12,5 мільйонів гривень. Скільки коштує топова комплектація – не повідомляється, однак для Rolls-Royce подвоєння початкової вартості єзвичайною справою. Rolls-Royce раніше вже вдягав “чорний бейдж” на свої моделі – Dawn, Wraith та Ghost, а тепер дійшла черга і до флагмана.

В зовнішньому оздобленні кросовера використовується чорний хром, колір кузову також виключно чорний. Чорною стала навіть фірмова статуетка на масивній решітці радіатора. Крім того, кросоверу виділили нові 22-дюймові колісні диски, за якими можна помітити масивні гальмівні супорти (несподівано) червоного кольору.

Інтер'єр оздоблений “тривимірним” карбоном з фактурним прінтом, шкірою кольору Forged Yellow, а стелю прикрашає світлодіодна інсталяція “Зоряне небо”, доступна у якості додаткової опції.

Фото: Rolls-Royce Cullinan Black Badge / Rolls-Royce

Під капотом Rolls-Royce Cullinan Black Badge ховається той же 6,75-літровий V12, що й у звичайного Cullinan, але його продуктивність зросла з 570 до 600 кінських сил і 900 ньютон-метрів крутного моменту.

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