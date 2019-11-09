Стоимость новинки широкой публике не разглашается.

Официальный релиз Rolls-Royce Cullinan Black Badge состоялся 7 ноября, а отечественные дилеры марки уже готовы записывать в очередь желающих его купить.

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Стоимость базовой модели Cullinan в Украине стартует с 12,5 миллионов гривен. Сколько стоит топовая комплектация – не сообщается, однако для Rolls-Royce удвоение начальной стоимости – обычное дело. Rolls-Royce ранее уже надевал “черный бейдж” на свои модели – Dawn, Wraith и Ghost, а теперь дошла очередь и до флагмана.

Во внешней отделке кроссовера используется черный хром, цвет кузова тоже исключительно черный. Черной стала даже фирменная статуэтка на массивной решетке радиатора. Кроме того, кроссоверу выделили новые 22-дюймовые колесные диски, за которыми можно заметить массивные тормозные суппорты (неожиданно) красного цвета.

Интерьер украшен “трехмерным” карбоном с фактурным принтом, кожей цвета Forged Yellow, а потолок украшает светодиодная инсталляция “Звездное небо”, которая доступна в качестве дополнительной опции.

Фото: Rolls-Royce Cullinan Black Badge / Rolls-Royce

Под капотом Rolls-Royce Cullinan Black Badge скрывается тот же 6,75-литровый V12, что и у обычного Cullinan, но его производительность возросла с 570 до 600 лошадиных сил и 900 ньютон-метров крутящего момента.

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