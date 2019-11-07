Нам бы такой! Компактный и вместительный, экономичный и оборотистый, а главное – дешевле даже чем C-HR. К сожалению, пока о такой машине с рулем слева Toyota даже не намекала.

Toyota Raize предназначен, прежде всего, для внутреннего рынка Японии. О появлении модели в близлежащем тихоокеанском регионе, а тем более глобальных продажах, речь, к сожалению, не идет.

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Визуально Raize очень напоминает RAV4, который пропустили через какой-то опрессовочный механизм. По габаритам новая модель близка к кроссоверу C-HR, но использует платформу Daihatsu New Global Architecture, вместо TGNA, на которой базируется "Си-Эйч-Ар".

Компактный кроссовер оснащается 1,0-литровым трехцилиндровым турбомотором и бесступенчатой ​​трансмиссией CVT. Toyota утверждает, что такая комбинация агрегатов обеспечивает плавное ускорение на низких скоростях и топливную экономичность на высоких скоростях ". И значительно интереснее, Raize предлагает выбор переднего или полного привода.

Фото: Toyota Raize / Toyota

Raize имеет достаточно высокий уровень технологического оснащения для своего класса. Модель поставляется со светодиодной спидометром и семи-дюймовым TFT-экраном, которые образуют цифровую панель приборов. Информационно-развлекательные функции взял на себя девятидюймовый дисплей, а сама мультимедийка поддерживает Apple CarPlay и локальные японские сервисы. Оснащение также включает адаптивный круиз-контроль, помощь при парковке и систему экстренного аварийного торможения.

Фото: цветовая гамма Toyota Raize / Toyota

Внутри кроссовер получился довольно просторным за счет "прямоугольного" дизайна кузова. Багажник вмещает до 369 литров поклажи в низком положении, а сборка кресел позволяет перевозить в несколько раз больше.

Цены - еще одно приятное качество Toyota Raize. Базовая модель в Японии оценена в $ 15 400, по текущему курсу обмена, а самая дорогая комплектация стоит $ 20 900. Для сравнения, базовая версия C-HR на домашнем рынке оценивается в $21 700.

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