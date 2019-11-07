Масштабный механизм оформления автомобилей с иностранной регистрацией, который нанес потери госбюджету, раскрыла в Черновицкой области Служба безопасности Украины.

Чиновник таможенного поста "Вадул-Сирет" вместе с сообщником организовали схему легализации автомобилей, которые были на территории нашей страны в режиме "временного ввоза". Для этого они вносили в базы данных недостоверные сведения о выезде транспортных средств за пределы нашей страны без фактического пересечения ими государственной границы.

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Сделка позволяла водителям избежать штрафа в 170 тысяч гривен за нелегальное использование автомобилей иностранных владельцев. За услугу водители "евроблях" должны выложить от 500 до 1000 евро. Для получения денег злоумышленники использовали в качестве посредников своих родственников и знакомых, в том числе бывших сотрудников правоохранительных и контролирующих органов.

По оперативным данным, за месяц дельцы оформили таким образом почти 30 автомобилей, что нанесло государству ущерб на более чем 3 миллиона гривен. Также устанавливается сумма, других вероятных потерь госбюджета, причиненных их деятельностью.

Сейчас решается вопрос об объявлении обоим злоумышленникам о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к сделке.

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