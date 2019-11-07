Масштабний механізм оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією, який завдав втрат держбюджету, блокувала у Чернівецькій області Служба безпеки України.

Посадовець митного посту “Вадул-Сірет” разом зі спільником організували схему легалізації автівок, які були на території нашої країни в режимі “тимчасового ввезення”. Для цього вони вносили до баз даних недостовірні відомості про виїзд транспортних засобів за межі нашої країни без фактичного перетину ними державного кордону.

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Оборудка дозволяла водіям уникнути штрафу у 170 тисяч гривень за нелегальне використання автомобілів іноземних власників. За послугу водії “євроблях” мали викласти від 500 до 1000 євро. Для отримання грошей зловмисники використовували як посередників своїх родичів та знайомих, зокрема колишніх працівників правоохоронних та контролюючих органів.

За оперативними даними, за місяць ділки оформили таким чином майже 30 автомобілів, що завдало державі збитки на понад 3 мільйони гривень. Також встановлюється сума, інших ймовірних втрат держбюджету, завданих їх діяльністю.

Наразі вирішується питання щодо оголошення обом зловмисникам про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до оборудки.

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