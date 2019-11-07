Нам би такий! Компактний і місткий, економічний і спритний, а головне – дешевший навіть за C-HR. Нажаль, поки про таку машину з кермом зліва Toyota навіть не натякала.

Toyota Raize призначений, перш за все, для внутрішного ринку Японії. Про появу моделі в прилеглому тихоокеанському регіоні, а тим більше, глобальні продажі, мова, нажаль, не йде.

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Візуально Raize дуже нагадує RAV4, який пропустили через якийсь пресувальний механізм. За габаритами нова модель близька до кросовера C-HR, однак використовує платформу Daihatsu New Global Architecture, замість TGNA, на якій базується “Сі-Ейч-Ар”.

Компактний кросовер оснащується 1,0-літровим трициліндровим турбомотором та безступінчастою трансмісією CVT. Toyota стверджує, що така комбінація агрегатів забезпечує плавне прискорення на низьких швидкостях та паливну економічність на високих швидкостях”. Та що значно цікавіше, Raize пропонує вибір переднього або повного приводу.

Фото: Toyota Raize / Toyota

Raize має досить високий рівень технологічного оснащення для свого класу. Модель поставляється зі світлодіодним спідометром та семи-дюймовим TFT-екраном, які утворюють цифрову панель приладів. Інформаційно-розважальні функції узяв на себе дев’ятидюймовий дисплей, а сама мультимедійка підтримує Apple CarPlay та локальні японські сервіси. Оснащення також включає адаптивний круїз-контроль, допомогу при парковці та систему екстренного аваріяного гальмування.

Фото: кольорова гамма Toyota Raize / Toyota

Всередині кросовер вийшов досить просторим за рахунок “прямокутного” дизайну кузова. Багажник вміщує до 369 літрів поклажі у найнижчому положенні, а складання крісел дозволяє перевозити в кілька разів більше.

Ціни – ще одна приємна якість Toyota Raize. Базова модель в Японії оцінена у $15 400, за поточним курсом обміну, а найдорожча комплектація коштує $20 900. Для порівняння, базова версія C-HR на домашньому ринку оцінюється в $21 700.

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