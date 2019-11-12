Японский премиум-бренд решил начать электрификацию снизу.

"Электрическая мобильность" Lexus скоро перейдет из категории концептуальных прототипов в плоскость серийных моделей. Производитель пока не назвал конкретной модели, с которой начнется энергетическая экспансия, однако отмечает, что это будет субкомпакт, которого сейчас у производителя пока нет.

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Ожидается, что в основу первого электрокара ляжет концепт Lexus LF-SA, представленный в 2015 году. Он представляет собой хэтчбек, похожий по форме на мерседесовский smart Fortwo. По другой версии, это будет субкомпактный кроссовер – меньше, или такой же, как Lexus UX.

Несмотря на миниатюрный формат автомобиля, не удивительно, что основным рынком для него японцы видят не США, а Западную Европу и Китай. Премьера серийной модели состоится на автосалоне в Гуанчжоу, который начнет свою работу 22 ноября.

Фото: концепт Lexus LF-SA / Lexus

Компания также заявила о том, что есть планы до 2025 года поставить все свои модели на электротягу, чтобы гибриды и электрокары превысили объемы реализации машин с ДВС.

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