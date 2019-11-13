Только начал работу завод в Шанхае, а производитель уже готов продолжить экспансию в Старый Свет.

Tesla в Европе ждали с распростертыми объятиями. Несколько стран заявляли о своей готовности разместить производство электрокаров у себя, подчеркивая преимущества для "Теслы" при выборе именно ее. Однако руководство американской компании остановило свой выбор на государстве с неочевидными выгодами.

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Германия – автомобильная страна, которая дала миру немало замечательных машин, и является крупнейшим потребителем автотранспорта в Европе. Здесь есть инженеры и конструкторы, умеренное законодательство и логистический центр. В числе недостатков – высокая стоимость сырья и электроэнергии, дорогая рабочая сила. Тем не менее, именно в Германии было решено строить четвертый завод Tesla.

Gigafactory 4 будет отличаться от остальных заводов компании. Построят предприятие неподалеку от аэропорта "Берлин-Бранденбург" (BER), который сейчас строится. Илон Маск сообщил в Твиттере, что предприятие будет выпускать не только электрокары, но и машины с обычными силовыми агрегатами – такого Tesla еще не делала.

Запуск "Гигафабрики" в работу запланирован на конец 2021 года. Первым на конвейер поставят компактный кроссовер Model Y, а за ним начнут производство европейского бестселлера – Model 3.

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