На смену купе и кабриолету придет электрокар.

Финита. Баста. Неиспользованные ранее остатки краски нанесены на кузов. Последний шильдик наклеен. Последний хромированный молдинг натерт до блеска. Это конец эры роскошных спорткаров Maserati с мощными и ненасытными моторами.

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Maserati GranTurismo и GranCabrio продержались на сборочной линии завода в Модене целых 12 лет. Ветерана с горячим сердцем решено заменить молодым бойцом с холодным умом. На прощание фирма выпустила особую версию купе под названием GranTurismo Zeda – так на местном диалекте называют букву Z, последнюю в алфавите. Итальянцы говорят, что любой конец – это только новое начало.

Maserati GranTurismo Zeda получил не только трехцветную окраску с мягким градиентом, но и различные типы самой краски – от глянцевого голубого до матового белого. Если вас удивляет, выбор цветов спорткара (не итальянский триколор), производитель объясняет: выбрана палитра символизирует движение марки в будущее и переход в новую эру.

GranTurismo в кузове купе дебютировал на автосалоне в Женеве 2007 года, а через два года к нему присоединился кабриолет. Этот автомобиль долгое время был гала-каром марки. Его дизайн был разработан мастерами Pininfarina, а двигатели строили вместе с Ferrari. В течение жизненного цикла Maserati продала 28 805 единиц купе и 11 715 кабриолетов.

Фото: Maserati GranTurismo Zeda / Maserati

Новая модель на смену "ГранТуризмо" должна стать на модернизированный конвейер завода в Модене в следующем году. Подробности о ней фирма держит в тайне, однако ходят слухи о серийной версии концепта Alfieri. В планах марки на 2021 год, до слияния материнской FCA с PSA, значились планы на появление "нового поколения GranTurismo», а на 2022-й был запланирован дебют открытой версии модели. Не исключено, что в новом поколении под знакомым именем будет уже электромобиль.

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