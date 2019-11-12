На зміну купе та кабріолету прийде електрокар.

Фініта. Баста. Невикористані раніше залишки фарби нанесені на кузов. Останній шильдик наклеєний. Останній хромований молдинг натертий до блиску. Це кінець ери розкішних спорткарів Maserati з потужними і ненаситними моторами.

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Maserati GranTurismo та GranCabrio протримались на збиральній лінії заводу в Модені цілих 12 років. Ветерана з гарячим серцем вирішено замінити молодим бійцем з холодним розумом. На прощання фірма випустила особливу версію купе з назвою GranTurismo Zeda – так на місцевому діалекті називають літеру Z, останню в алфавіті. Італійці кажуть, що будь-який кінець – це лише новий початок.

Maserati GranTurismo Zeda отримав не лише триколірне забарвлення з м’яким градієнтом, а й різні типи самої фарби – від глянцевого блакитного до матового білого. Якщо вас дивує, вибір кольорів спорткара (не італійський триколор), виробник пояснює: обрана палітра символізує рух марки в майбутнє і перехід в нову еру.

GranTurismo в кузові купе дебютував на автосалоні в Женеві 2007 року, а через два роки до нього приєднався кабріолет. Цей автомобіль довгий час був гала-каром марки. Його дизайн був розроблений майстрами Pininfarina, а мотори будували разом з Ferrari. Протягом життєвого циклу Maserati продала 28 805 одиниць купе і 11 715 кабріолетів.

Фото: Maserati GranTurismo Zeda / Maserati

Нова модель на зміну “ҐранТурізмо” повинна стати на модернізований конвеєр заводу в Модені вже наступного року. Подробиці про неї фірма тримає в таємниці, однак ходять чутки про серійну версію концепту Alfieri. У планах марки на 2021 рік, до злиття материнської FCA з PSA, значились плани на появу “нового покоління GranTurismo”, а на 2022-й був запланований дебют відкритої версії моделі. Не виключено, що в новому поколінні під знайомим ім’ям буде вже електромобіль.

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