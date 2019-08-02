В планах італійського автовиробника на наступний рік значиться дебют абсолютно нової моделі.

Під час щорічної зустрічі акціонерів компанія Maserati оголосила свої плани на оновлення модельного ряду до 2022 року. Протягом трьох найближчих років марка замінить усі свої машини свіжішими та додасть нових.

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Серед головних моментів оголошення – оновлення Levante, Ghibli та Quattroporte наступного року та дебют нової моделі спорткара. Можливо, давно обіцяної моделі Alfieri, хоча у звіті не згадуєть назва.

Через рік Maserati запустить свій так званий D-UV. Це буде кросовер середнього розміру, який матиме електрифіковану силову установку. Також у 2021 році Maserati представить абсолютно новий спортивний кабріолет та нову модель класу GranTurismo.

У 2022 році компанія представить новий нові покоління GranCabrio та Quattroporte. Обидва будуть доступні з електроприводом. Нове покоління Levante затримається з виходом до 2023 року.

Спікери Maserati не вдавались в подробиці, однак зазначили, що кожна з нових моделей буде запропонована з електроприводом.

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