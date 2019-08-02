В планах итальянского автопроизводителя на следующий год значится дебют абсолютно новой модели.

Во время ежегодной встречи акционеров компания Maserati объявила свои планы по обновлению модельного ряда до 2022 года. В течение трех ближайших лет марка заменит все свои машины более свежими и добавит новые.

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Среди главных моментов объявления – обновление Levante, Ghibli и Quattroporte в следующем году и дебют новой модели спорткара. Возможно, давно обещанной модели Alfieri, хотя в отчете не упоминается название.

Через год Maserati запустит свой так называемый D-UV. Это будет кроссовер среднего размера, который будет иметь электрифицированную силовую установку. Также в 2021 году Maserati представит абсолютно новый спортивный кабриолет и новую модель класса GranTurismo.

В 2022 году компания представит новое поколение GranCabrio и Quattroporte. Оба будут доступны с электроприводом. Новое поколение Levante задержится с выходом до 2023 года.

Спикеры Maserati не вдавались в подробности, однако отметили, что каждая из новых моделей будет предложена с электроприводом.

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