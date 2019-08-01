В ульи будут отбирать самых быстрых пчел и каждая получит шильдик британской марки. На самом деле, нет.

Буква “B“ в английском языке читается как ”Би”, звучащая, как Bee – то есть, пчела. А еще именно крылатая буква “В” сто лет украшает капоты автомобилей марки Bentley. Лингвистические связи нашли отражение в новом проекте британского автопроизводителя.

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Компания Bentley устроила небольшую, но изысканную пасеку, на которой в конце лета надеется собрать 30 килограммов меда, достойного королевских особ. Ульев будет всего два, оба обеспечат сотами колонию со 120 тысяч пчел. А помогут автопроизводителю в этом сложном деле местные пчеловоды-эксперты с пятидесятилетним опытом.

Пока пасека Bentley на порядок меньше аналогичного хозяйства Porsche в Лейпциге, однако британская марка обеспечивает собственные потребности в электроэнергии с помощью солнечных батарей, сообщает Motor.

Фото: пасека Bentley / Bentley

Член правления Bentley по производству Питер Бош, заявил, что компания находится в постоянном поиске способов улучшения окружающей среды и стремится нейтрализовать выбросы двуокиси углерода. Бош также дал понять, что забота Bentley о биологическом разнообразии не ограничится пчеловодческой проектом.

Кстати, материнская компания Volkswagen почти полвека занимается производством сарделек “карривурст”, невероятно популярных в Германии.

Сколько будет стоить фирменный мед Bentley – не сообщается. Известно лишь, что для 30 килограммов сладкого продукта фирма подготовила 100 небольших баночек.

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