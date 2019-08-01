До вулика відбиратимуть найшвидших бджіл і кожна отримає шильдик британської марки. Насправді, ні.

Літера “B” в англійській мові читається як “бі”, що звучить, як Bee – тобто, бджола. А ще саме крилата літера “В” сто років прикрашає капоти автомобілів марки Bentley. Лінгвістичні зв’язки знайшли відображення у новому проекті британського автовиробника.

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Компанія Bentley влаштувала невеличку, але вишукану пасіку, на якій в кінці літа сподівається зібрати 30 кілограмів меду, гідного королівських осіб. Вуликів буде усього два, обидва забезпечать сотами колонію зі 120 тисяч бджіл. А допоможуть автовиробнику у цій складній справі місцеві бджолярі-експерти з п'ятдесятилітнім досвідом.

Поки що пасіка Bentley на порядок менше аналогічного господарства Porsche в Лейпцигу, зате британська марка забезпечує власні потреби в електроенергії за допомогою сонячних батарей, повідомляє Motor.

Фото: пасіка Bentley / Bentley

Член правління Bentley з виробництва Пітер Бош, заявив, що компанія знаходиться в постійному пошуку способів поліпшення навколишнього середовища та прагне нейтралізувати викиди двоокису вуглецю. Бош також дав зрозуміти, що турбота Bentley про біологічне різноманіття не обмежиться бджільницьким проектом.

До речі, материнська компанія Volkswagen майже півстоліття займається виробництвом сардельок “каррівурст”, неймовірно популярних в Німеччині.

Скільки коштуватиме фірмовий мед Bentley – не повідомляється. Відомо лише, що для 30 кілограмів солодкого продукту фірма підготувала 100 невеличких баночок.

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