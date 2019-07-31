Марка Cord була відома у впродовж 30-х років ХХ століття. Нинішні правовласники вирішили "проміняти титул на гроші".

Американська компанія Cord була заснована у 1929 році і протрималась на плаву лише три роки. Ще через чотири була здійснена спроба перезапуску – знову недовгоплинна, менш ніж за два роки фірма знову закрилась. Незважаючи на повний ринковий провал, автомобілі Cord і досі викликають захват автолюбителів, завдяки своїй інноваційності.

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Засновник компанії – Ерретт Лоббан Корд, вважав, що передові технології, розкішний вигляд та вишукане оздоблення забезпечать його автомобілям успіх у покупців. І хоча автомобілі й справді були грандіозними, Велика депресія мало сприяла продажам.

До того ж, Корд вирішив будувати автомобілі з переднім приводом, чого раніше не робив жоден виробник з США. Екстравагантний вигляд, нішевість продукту на невдало обраний для старту час призвели до того, що за всю історію марки було зібрано лише 4400 автомобілів. Зате тепер ті, що дожили до наших днів – на вагу золота.

Можливо, зараз кращі часи для виходу на ринок з інноваційними автомобілями. Перевірити це зможе той, хто ризикне позмагатись за торгову марку Cord на аукціоні Auburn 30-го серпня.

Новий власник отримає торгову марку, ліцензійні та виробничі права. Це дозволятиме правовласнику випускати будь-яку продукцію від сувенірів та одягу до запчастин та машин з логотипом Cord.

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