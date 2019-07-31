Цей Ford Model T був випущений у 1927 році і все ще використовується за прямим призначенням.

Більшість одноліток Ford Model T вже давно зіржавіли або перетворились на музейні експонати. Та один такий автомобіль усе ще робить свою справу.

Також цікаво: В Харкові протягом 40 років відновлювали Ford А: відео

Рендалл Пітман з канадського містечка Південне Огайо в канадському окрузі Нова Шотландія є власником пари історичних моделей Ford, випущених на початку минулого століття, котрі й досі використовує за прямим призначенням. Про це повідомляє телеканал CBS.

Пітман придбав Ford Model T на аукціоні, коли йому було 17 років. У той час він працював на автозаправній станції, заробляючи по 10 центів на годину. Він з дитинства мріяв про власну машину, тож зароблені гроші складав і зумів зібрати 50 доларів. З цією сумою він вирушив на аукціон, де продавали той самий Ford Model T.

“В кінці я запропонував ставку в 45 доларів, після чого ведучий аукціону запитав, чи дасть хтось 50 доларів за лот. З переляку я підняв руку, вигукнувши “47 доларів 50 центів”, тобто перебив власну ставку, після чого почув “Продано!”, – згадує Пітман.

Randall Pitman bought this 1927 Ford Model T when he was 17 and has kept it for 70 years. | @CBCNS pic.twitter.com/rUNrueNnXW — CBC (@CBC) 9 июля 2019 г.



З того часу минуло 70 років. Пітману зараз 87. І весь цей час його “Т” – на ходу. Заводиться автомобіль ручним стартером, замість кондиціонеру тут підйомне лобове скло, а гальма... “будемо смодіватись, що вони не працюють”, каже Рендалл Пітман, усміхаючись.

Цього року Пітман проїхав на своєму 92-річному автомобілі близько тисячі кілометрів – автомобіль своїм ходом їздив на виставку раритетних автомобілів. За словами власника, так далеко на своєму “Форді” він ще не їздив, тож той факт, що машина витримала подорож туди й назад, став сюрпризом для нього.

При цьому у 87-річного водія зараз в гаражі є ще один старовинний Ford, який він купив в 60-х і зараз відновлює.

Також цікаво: На відео показали гараж з трьома "Жигулями" з нульовим пробігом