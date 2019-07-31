Свіжі номерні знаки, помітні в машин, можуть свідчити про те, що власник планує виставити їх на продаж.

"Копійка", "Трійка" та "П'ятірка" ще з заводськими наліпками та мастилом стоять законсервовані у казахському гаражі.

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Наймолодша модель – ВАЗ 2105 має пробіг усього 640 кілометрів. Ця модель була довгожителем на конвеєрі й випускалась з 1979 по 2010 роки. Рік випуску конкретно цього автомобіля, показаного на відео, не відомий, однак, навіть якщо це один з останніх “Жигулів”, стан автомобіля заслуговує на увагу.

Також у ролику можна побачити ще дві законсервовані “Лади” – 2101 та 2103. Вони також мають гарний стан, однак який у них пробіг – не сказано. “Копійка” випускалась до 1988 року, а тому її цілісність та гарний “колекційний” стан можуть забезпечити продавцю дуже гарну ціну за машину.

На жаль ролик не містить пояснень про те, яким чином був відкритий цей гараж, кому він належить, та яка подальша доля автомобілів, що зберігаються в ньому.

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