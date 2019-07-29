На що спроможна ця креація – дивіться у ролику від Hoonigan AutoFocus.

YouTube-канал, пов’язаний з командою Кена Блока, оприлюднив відео про унікальний позашляховик в стилі “Скаженого Макса”.

Автор проекту стверджує, що на його реалізацію знадобилось усього 10 тисяч доларів. При цьому кузов від старого Chevrolet Camaro дістався йому усього за 50 баксів. На роботу над проектом майстер витратив 30 днів.



Від армійського “Хаммера” шаленому всюдиходу дісталось шасі з портальними мостами. Двигун – V8-турбо серії LS від GM. Турбіна й оксид азоту забезпечують йому віддачу у 650 кінських сил.

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