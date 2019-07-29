На что способна эта креация – смотрите в ролике от Hoonigan AutoFocus.

YouTube-канал, связанный с командой Кена Блока, обнародовал видео об уникальном внедорожнике в стиле “Бешеного Макса”.

Автор проекта утверждает, что на его реализацию понадобилось всего 10 тысяч долларов. При этом кузов от старого Chevrolet Camaro достался ему всего за 50 баксов. На работу над проектом мастер потратил 30 дней.

От армейского "Хаммера" безумному вездеходу досталось шасси с портальными мостами. Двигатель – V8-турбо серии LS от GM. Турбина и оксид азота обеспечивают ему отдачу в 650 лошадиных сил.

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