Свежие номерные знаки, замеченные у машин, могут свидетельствовать о том, что владелец планирует выставить их на продажу.

"Копейка", "Тройка" и "Пятерка" еще с заводскими наклейками и смазкой стоят законсервированные в казахском гараже.

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Самая младшая модель – ВАЗ 2105 имеет пробег всего 640 километров. Эта модель была долгожителем на конвейере и выпускалась с 1979 по 2010 годы. Год выпуска конкретно этого автомобиля, показанного на видео, не известен, однако, даже если это один из последних “Жигулей”, состояние автомобиля заслуживает внимание.

Также в ролике можно увидеть еще две законсервированные “Лады” – 2101 и 2103. Они также имеют хорошее состояние, но какой у них пробег – не сказано. "Копейка" выпускалась до 1988 года, а потому ее целостность и хорошее “коллекционное” состояние могут обеспечить продавцу очень хорошую цену за машину.

К сожалению ролик не содержит пояснений о том, каким образом был открыт этот гараж, кому он принадлежит, и какова дальнейшая судьба автомобилей, хранящихся в нем.

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