Этот Ford Model T был выпущен в 1927 году и все еще используется по прямому назначению.

Большинство сверстников Ford Model T уже давно заржавели или превратились в музейные экспонаты. Но один такой автомобиль все еще делает свое дело.

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Рэндалл Питман из канадского городка Южное Огайо в округе Новая Шотландия является владельцем пары исторических моделей Ford, выпущенных в начале прошлого века, которые до сих пор использует по прямому назначению. Об этом сообщает телеканал CBS.

Питман приобрел Ford Model T на аукционе, когда ему было 17 лет. В то время он работал на автозаправочной станции, зарабатывая по 10 центов в час. Он с детства мечтал о собственной машине, поэтому заработанные деньги копил и сумел собрать 50 долларов. С этой суммой он отправился на аукцион, где продавали тот же Ford Model T.

“В конце я предложил ставку в 45 долларов, после чего ведущий аукциона спросил, кто даст 50 долларов за лот. От испуга я поднял руку, выкрикнув "47 долларов 50 центов", то есть перебил собственную ставку, после чего услышал "Продано!”, – вспоминает Питман.

Randall Pitman bought this 1927 Ford Model T when he was 17 and has kept it for 70 years. | @CBCNS pic.twitter.com/rUNrueNnXW — CBC (@CBC) 9 июля 2019 г.

С тех пор прошло 70 лет. Питману сейчас 87. И все это время его “Т” – на ходу. Заводится автомобиль ручным стартером, вместо кондиционера здесь подъемное лобовое стекло, а тормоза... “будем надеятся, что они не работают”, говорит Рэндалл Питман, улыбаясь.

В этом году Питман проехал на своем 92-летнем автомобиле около тысячи километров – автомобиль своим ходом ездил на выставку раритетных автомобилей. По словам владельца, так далеко на своем “Форде” он еще не ездил, поэтому тот факт, что машина выдержала путешествие туда и обратно, стал сюрпризом для него.

При этом у 87-летнего водителя сейчас в гараже есть еще один старинный Ford, который он купил в 60-х и сейчас восстанавливает.

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