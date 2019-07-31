Марка Cord была известна в течении 30-х годов ХХ века. Нынешние правообладатели решили "променять титул на деньги".

Американская компания Cord была основана в 1929 году и продержалась на плаву только три года. Через четыре была осуществлена попытка перезапуска – опять недолгострочная, менее чем через два года фирма снова закрылась. Несмотря на полный рыночный провал, автомобили Cord до сих пор вызывают восторг автолюбителей, благодаря своей инновационности.

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Основатель компании – Ерретт Лоббан Корд, считал, что передовые технологии, роскошный вид и изысканное оформление обеспечат его автомобилям успех у покупателей. И хотя автомобили действительно были грандиозными, Великая депрессия мало способствовала продажам.

К тому же, Корд решил строить автомобили с передним приводом, чего раньше не делал ни один производитель из США. Экстравагантный вид, нишевость продукта на неудачно выбранное для старта время привели к тому, что за всю историю марки было собрано лишь 4400 автомобилей. Зато теперь те, дожившие до наших дней – на вес золота.

Возможно, сейчас лучшие времена для выхода на рынок с инновационными автомобилями. Проверить это сможет тот, кто рискнет побороться за торговую марку Cord на аукционе Auburn 30-го августа.

Новый владелец получит торговую марку, лицензионные и производственные права. Это позволит правообладателю выпускать любую продукцию от сувениров и одежды до запчастей и машин с логотипом Cord.

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