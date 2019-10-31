Groupe PSA і FCA (Fiat Chrysler Automobiles NV) офіційно заявили про початок переговорів щодо злиття на рівних умовах. В результаті нього на ринку може з'явитися найбільший трансатлантичний альянс.

Наглядова рада Peugeot S.A. і рада директорів Fiat Chrysler Automobiles N.V. (“FCA”) висловили готовність працювати в напрямку повного злиття своїх підприємств на рівних умовах 50/50. Обидві колегії доручили своїм командам завершити обговорення, щоб в майбутні тижні підписати Меморандум про взаєморозуміння.

В результаті злиття новий альянс займе четверте місце у світі за обсягом продажів (8,7 млн автомобілів) з сукупною виручкою близько 170 млрд євро і регулярним операційним прибутком понад 11 млрд євро.

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Прогнозується, що 80% від синергії буде досягнуто через 4 роки. Загальна одноразова вартість досягнення синергії оцінюється в 2,8 мільярда євро.

Акціонери кожної компанії будуть володіти 50% акцій нової об'єднаної групи і, отже, будуть в рівній мірі брати участь у вигодах від об'єднання. Рада директорів буде складатися з 11 членів. П'ять членів Правління будуть призначені FCA (включаючи Джона Елкана, Президента FCA, в якості Голови), а п'ять будуть призначені Групою PSA (включаючи Старшого Незалежного Директора та Заступника Голови). Головним виконавчим директором буде Карлос Таварес на початковий термін в п'ять років, і він також увійде до Ради директорів.

"Злиття принесе значну користь всім зацікавленим сторонам і відкриє нові перспективи для об'єднаної компанії. Я дуже задоволений роботою, виконаною з Майком, і буду радий її продовженню в подальшому, щоб привести компанію до лідерства", – заявив Карлос Таварес, генеральний директор Groupe PSA.

"Я дуже радий можливості попрацювати з Карлосом і його командою над новим проектом, який потенційно може змінити індустрію. У нас довга історія успішної співпраці з Groupe PSA, і я переконаний, що разом з нашими чудовими командами ми зможемо створити автомобільну компанію світового масштабу", – додав Майк Менлі, генеральний директор FCA.

Нагадаємо, що недавно концерн FCA оштрафували на 79 млн доларів.