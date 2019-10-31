Groupe PSA и FCA (Fiat Chrysler Automobiles NV) официально заявили о начале переговоров по слиянию на равных условиях. В результате него на рынке может появиться крупнейший трансатлантический альянс.

Наблюдательный совет Peugeot S.A. и совет директоров Fiat Chrysler Automobiles N.V. («FCA») выразили готовность работать в направлении полного слияния своих предприятий на равных условиях 50/50. Обе коллегии поручили своим командам завершить обсуждения, чтобы в предстоящие недели подписать Меморандум о взаимопонимании.



В результате слияния новый альянс займёт четвертое место в мире по объему продаж (8,7 млн. автомобилей) с совокупной выручкой около 170 млрд. евро и регулярной операционной прибылью более 11 млрд. евро.

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Прогнозируется, что 80% от синергии будет достигнуто через 4 года. Общая единовременная стоимость достижения синергии оценивается в 2,8 миллиарда евро.



Акционеры каждой компании будут владеть 50% акций новой объединенной группы и, следовательно, будут в равной степени участвовать в выгодах от объединения. Совет директоров будет состоять из 11 членов. Пять членов Правления будут назначены FCA (включая Джона Элкана, Президента FCA, в качестве Председателя), а пять будут назначены Группой PSA (включая Старшего Независимого Директора и Заместителя Председателя). Главным исполнительным директором будет Карлос Таварес на первоначальный срок в пять лет, и он также войдет в Совет директоров.



“Слияние принесет значительную пользу всем заинтересованным сторонам и откроет новые перспективы для объединенной компании. Я очень доволен работой, проделанной с Майком, и буду рад ее продолжению в дальнейшем, чтобы привести компанию к лидерству”, - заявил Карлос Таварес, генеральный директор Groupe PSA.



“Я очень рад возможности поработать с Карлосом и его командой над новым проектом, который потенциально может изменить индустрию. У нас долгая история успешного сотрудничества с Groupe PSA, и я убежден, что вместе с нашими замечательными командами мы сможем создать автомобильную компанию мирового масштаба”, - добавил Майк Мэнли, генеральный директор FCA.

Нагадаємо, що недавно концерн FCA оштрафували на 79 млн доларів.