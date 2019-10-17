Проблема автовиробника полягає у великій кількості та популярності в американських покупців пікапів та позашляховиків, в той час як компактні економічні моделі зовсім відсутні.

Компанії Fiat Chrysler Automobiles заявила про пред’явлення їй цивільного штрафу у розмірі 79 мільйонів доларів США, за невиконання вимог економії пального в 2017 році. FCA свою провину визнає і згодна відкупитись.

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За данними Національного управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA), з 18 локальних автовиробників 13, включаючи FCA, не виконали вимоги еко-норм у 2017 році. Відсутність у лінійках підконтрольних FCA брендів легкових автомобілів погано позначилась на загальному показнику викидів.

Минулого року концерн FCA сплатив 77,3 мільйона доларів штрафу за аналогічне порушення для автомобілів 2016 року. Представник Fiat Chrysler підтвердив, що в середу компанія отримала лист про штраф та має 60 днів для його сплати. NHTSA прогнозує невиконання еко-стандартів місцевими виробниками і за 2018 та 2019 роки. А відтак обіцяє ще більші штрафи.

Фото: модельні лінійки брендів FCA

Концерн має в планах інвестувати 10 мільярдів доларів у розвиток гібридів та електрокарів до 2022 року. Таких моделей до того часу має бути щонайменше 30.

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